THK Uçak Satışı Tepki Çekti - Son Dakika
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THK Uçak Satışı Tepki Çekti

CHP, Türk Hava Kurumu'nun uçak ve taşınmaz satışını eleştirdi, kurumun tasfiye edildiğini savundu.

03.01.2025 10:45
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(ANKARA) - Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarını satacağı haberi de, haberi yalanmayan açıklaması da tepki çekti. "2019'dan bu yana kayyum heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu, adeta bir rant yakapısı haline dönüştürülmüştür" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Cumhuriyetin köklü bir kurumunun ve değerinin yıpratıldığını, bilinçli olarak tasfiye edilmek istendiğini söyledi.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türk Hava Kurumu'nun envanterindeki uçakların ve taşınmazların satışına tepki gösterdi. CHP'li Adem yazılı açıklamasında, "Cumhuriyet tarihimizin en değerli kurumlarından biri olan Türk Hava Kurumu (THK), bugün liyakatsiz yönetimler ve kayyumlar eliyle adeta yok edilmek isteniyor. Atamızın emaneti olan bu köklü kurum, bir zamanlar havacılık alanında öncü çalışmalara imza atarken, aynı zamanda ülkemizin ormanlarını koruma mücadelesinde en kritik rolleri üstlenmişti. Ancak bugün, THK'nin varlıkları birer birer satılarak bu eşsiz kurumun tamamen işlevsiz hale getirilmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Adem şöyle dedi:

"2019'dan bu yana kayyum heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu, adeta bir rant kapısı haline dönüştürülmüştür. Bu gerçeği daha önce defalarca dile getiren Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu, 'THK'nin iflası için her yol deneniyor. Atatürk'ün emanet ettiği bu kurum, liyakatsiz yöneticiler ve kayyumlar eliyle sistematik olarak yok ediliyor' diyerek kamuoyunu defalarca uyarmıştı. Bugün gelinen noktada, THK'nin yalnızca yangın söndürme uçakları değil, elindeki yaklaşık bin 300 taşınmazın da satışa çıkarılması planlanıyor. Havaalanları, turistik bölgelerdeki araziler, iş merkezleri ve oteller gibi yüksek değere sahip varlıklar birer birer haraç mezat satılmaktadır. Bu varlıkların her biri, Cumhuriyetimizin kazanımlarıdır ve Atatürk'ün bize bıraktığı emanetin bir parçasıdır.

THK'yı bu hale getirenler yargı önünde elbette hesap verecektir

2021 yılında yaşanan büyük orman yangınları, THK'nin sistematik olarak işlevsiz hale getirildiği gerçeğini açıkça ortaya koymuştu. O dönemde, kullanılabilir durumda olan yangın söndürme uçakları pistte tutulurken, ülkemizin ciğerleri sayılan ormanlar kül oldu. 'Hurda' denilerek devreye sokulmayan bu uçaklar, kamuoyunun yoğun baskısı sonucunda göreve çağrılmış ve başarılı bir şekilde yangınlara müdahale etmişti. Bugün THK'nin uçaklarının ve taşınmazlarının satışa çıkarılması, yalnızca bir ekonomik plan olarak değerlendirilemez. Bu girişim, Cumhuriyetimizin köklü kurumlarını ve değerlerini yıpratmaya yönelik bilinçli bir tasfiye hareketidir. Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak, sadece geçmişimize değil, geleceğimize de sahip çıkmak anlamına gelir. Bu satışlara karşı hepimizin ses çıkarması gerekiyor. Türk Hava Kurumu'nu bu hale getirenler yargı önünde elbette hesap verecektir. Cumhuriyet değerlerimizin simgesi olan Türk Hava Kurumu'nun bu şekilde yıpratılmasına izin vermemeliyiz."

Türk Hava Kurumu'nun, yangın söndürme uçaklarının satılacağı haberi üzerine açıklama yapıp, "Sekiz uçaktan üçü aktif, diğer beşinin de aktif hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor" demiş ama mahkemeden onay istendiğine dair belgeye yönelik birşey söylemeyip, satış hazırlığını reddetmemişti.

Kaynak: ANKA

Orman Yangınları, Erhan Adem, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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