THK Üniversitesi 593 Mezun Verdi

Havacılık konusunda Türkiye'nin tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesini başarıyla bitiren 593 öğrenci, düzenlenen mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı.

THK Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Türkkuşu Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç törende yaptığı konuşmada, THK'nin yüzyıllık havacılar topluluğu olduğunu belirterek, " Türk Hava Kurumu Üniversitesi, havacılık ekosistemine nitelikli, yeterli ve kaliteli gençleri katmak için çalışmalarına devam etmektedir." dedi.

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er de akademik ve idari personel olarak, 593 öğrenciyi en iyi şekilde yetiştirip mezun ederek toplumun ve sektörün hizmetine sunmanın gururunu, onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Eğitim uçaklarının gösteri uçuşu yaptığı törende, dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri verildi.

Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı ve öğrencilerin aileleri de katıldı.