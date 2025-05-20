THY, 92. Yılında Zirveye Doğru

Türk Hava Yolları'nın (THY) 20 Mayıs 1933'te 5 uçakla "butik" bir hava yolu şirketi olarak başlayan yolculuğu, 92'nci yılında 479 uçak ve 131 ülkede 356 destinasyonla "dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu" olarak zirveye doğru sürüyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kuruluş yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin filo büyüklüğü açısından dünyada 9'uncu sıraya yükseldiğini vurguladı.

Ekşi, paylaşımında, "20 Mayıs 1933'te başlayan yolculuk zirveye doğru emin adımlarla devam ediyor. 2003'te 65 uçakla dünyada 35. sırada olan hava yolumuz 2025'te 479 uçakla dünyada 9. sıraya yükseldi. Bu başarı hepimizin. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, THY tarafından kuruluş yıl dönümü için hazırlanan reklam filminde, şirketin geçmişten bugüne kullandığı uçaklara yer verildi.