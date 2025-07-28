THY'den İslami Finansman Anlaşması - Son Dakika
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THY'den İslami Finansman Anlaşması

THY\'den İslami Finansman Anlaşması
28.07.2025 16:36
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Türk Hava Yolları, Airbus A350 alımı için Dubai Islamic Bank ile İslami finansman anlaşması imzaladı.

Türk Hava Yolları (THY), "Airbus A350" tipi uçakların alımı için Dubai Islamic Bank (DIB) ile ilk kez finansman anlaşması imzaladı.

Şirketin Genel Müdürlük VIP Salonu'nda yapılan törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, anlaşma kapsamında uygulanan finansman yönteminin bir ilk olduğunu söyledi.

Bolat, "Bu işlem, finansal inovasyona olan bağlılığımızı ve filomuzu güçlendirme kararlılığımızı gösterirken, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Körfez bölgesindeki diğer önde gelen kurumlarla işbirliğimizde yeni bir dönemin başlangıcını da simgeliyor. DIB'le birlikte bu önemli finansmanı başarıyla tamamlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz ve bu ortaklığı gelecekte daha da ileri taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

DIB Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Adnan Chilwan da anlaşmanın kendileri için bir ilk olduğunu dile getirdi.

Chilwan, anlamlı bir işbirliğinin gücünün ortak hedeflerde yattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ortaklık da bunun açık bir yansımasıdır. Guinness Rekorlar Kitabı'nda 'En fazla ülkeye uçan hava yolu' ünvanına sahip THY, ölçek, vizyon ve küresel liderlik açısından öncüdür. THY'nin tarihinde ilk kez İslami finansmanı tercih etmesi sektörümüz için önemli bir kilometre taşıdır ve bu gelişimi şekillendirmekten gurur duyuyoruz. Bu işlem sadece hava yolunun büyümesini desteklemekle kalmayıp, İslami finansmanın küresel pazarlardaki artan önemini de pekiştiriyor. Bu adıma ortak olmaktan ve Türkiye ile BAE arasındaki güçlü ekonomik bağları daha da sağlamlaştırmaktan mutluluk duyuyoruz."

Konuşmaların ardından Bolat ve Chilwan tarafından "Airbus A350" tipi uçakların alımı için hazırlanan finansman anlaşması imzalandı.

İsviçre frangıyla İslami finansal kiralama işlemi

Böylece, THY'nin finansman portföyünü çeşitlendirme stratejisi kapsamında İsviçre frangı (CHF) cinsinden İslami finansal kiralama işlemi, dünyanın ilk İslami ve BAE'nin en büyük bankası DIB'le imzalandı.

Yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından tamamlanan işlemle tüm dünyada aktif kullanılan finansman yönteminin bayrak taşıyıcının finansman portföyüne dahil edilmesi hedeflendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel THY'den İslami Finansman Anlaşması - Son Dakika

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