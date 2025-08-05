THY'den Sigara İçenlere Uyarı

Türk Hava Yolları (THY) son 5 ayda uçaklarda sigara içen 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini bildirdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen, uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim. Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca para cezasıyla kar?ıla?abilecek. Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz."