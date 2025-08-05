Türk Hava Yolları (THY) son 5 ayda uçaklarda sigara içen 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini bildirdi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Lütfen, uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim. Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca para cezasıyla kar?ıla?abilecek. Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz."
Son Dakika › Güncel › THY'den Sigara İçenlere Uyarı - Son Dakika
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