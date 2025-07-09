THY'den Zamanında Kalkışta Yeni Başarı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçakların zamanında kalkış oranının yüzde 84,1'e yükseldiğini duyurdu.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "THY, emniyet ve konforla zamanında kalkıyor. 2025 Ocak-Temmuz döneminde, 2024'ün aynı dönemine göre 5 puanlık bir artışla yüzde 84,1 zamanında kalkış başarısına ulaştık. Sizlere emniyetli, konforlu ve tam zamanında hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.