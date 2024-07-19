THY, küresel iletişim kesintisi nedeniyle 84 seferi iptal etti

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Türk Hava Yolları, (THY) küresel iletişim kesintisi nedeniyle uçuşlarda yoğunluğu azaltmak amacıyla 84 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız. Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.

THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada ise seferleri iptal olan yolcuların mobil uygulama üzerinden değişiklik yapabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, "İç hat biletine sahip yolcularımız mobil uygulamamızı kullanarak bilet alımı, check-in ve iptal olan seferler için ücretsiz bilet değişikliği işlemlerini yapabilirler." bilgisi verildi.