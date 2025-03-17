Tibet\'te İlkbahar Törenleri

LHASA, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde çiftçiler pazar günü ilkbaharın gelişiyle tarım faaliyetlerinin başlamasını kutlayan törenler düzenlendi.

Yeni yılda tarım sezonunun başlangıcını müjdeleyen ve elverişli hava koşulları ve bereketli hasat için dua niteliği taşıması bakımından büyük önem taşıyan tören, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde tarımla ilgilenen bölgelerde önemli bir ritüel olarak kabul ediliyor.