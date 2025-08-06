TİKA'dan Bosna Hersek'e Peynir Projesi - Son Dakika
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TİKA'dan Bosna Hersek'e Peynir Projesi

TİKA\'dan Bosna Hersek\'e Peynir Projesi
06.08.2025 22:38
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TİKA, Bosna Hersek'te 25 kadın çiftçiye peynir üretimi için destek sağlayacak proje başlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki kırsal bölgelerde geleneksel peynir üretimiyle uğraşan 25 kadın çiftçiye yönelik kapsamlı bir kapasite geliştirme projesi başlattı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, TİKA'nın Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) faaliyet gösteren RS Süt Üreticileri Derneği işbirliğinde başlatılan proje kapsamında 25 kadın çiftçiye ekipman desteği verileceği, teknik eğitim ve geleneksel süt ürünlerinin korunmasına yönelik faaliyetler yapılacağı ifade edildi.

Bosna Hersek'teki geleneksel peynir çeşitlerinin korunması, üretiminin geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde tanıtılmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, proje kapsamında Janja kaymağı, Janja örgü peyniri, Vlasic peyniri, Petrovac kaymağı, Petrovac peyniri, Kalendorov peyniri, Gradiska peyniri ve Podraski peyniri gibi 8 geleneksel ürünün üretiminin desteklenmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının da amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, projenin ilk aşaması olan eğitim programının bugün başladığı belirtilerek, programa Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosu Can Aygün, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, RS Tarım Bakanlığı Kadın Projeleri Koordinatörü Aleksandra Gavric Rozic ve RS Süt Üreticileri Derneği Başkanı Milorad Arsenic katıldı.

Kadın üreticilere verilecek hijyenik ekipman desteğinin ardından Mart 2026'da Gradiska'da düzenlenecek 11. Süt Üreticileri Konferansı ve Fuarı'nda projenin tanıtılacağı ve üretilen ürünlerin kamuoyuna sunulacağı kaydedilen açıklamada, Bosna Hersek'in zengin süt ürünleri mirasının ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, 1996'dan bu yana Bosna Hersek'te süt ürünleri üretiminde faaliyet gösteren RS Süt Üreticileri Derneğinin, 44 kadın ve 40 genç üretici dahil olmak üzere 440 üyesiyle, yıllık 48 milyon litre süt üretimiyle ülkedeki toplam süt üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşıladığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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