TİKA'dan Bosna Hersek'e Tarımsal Destek - Son Dakika
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TİKA'dan Bosna Hersek'e Tarımsal Destek

TİKA\'dan Bosna Hersek\'e Tarımsal Destek
02.06.2025 20:02
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TİKA, Bratunac'taki kooperatife modern seralar kurarak tarımsal üretimi artırmayı hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Bratunac şehrinde faaliyet gösteren Agrofood Genel Tarım Kooperatifinin seralarına tarımsal üretimin artması amacıyla ekipman desteğinde bulundu.

TİKA, ülkedeki tek organik fide üreticisi olan Agrofood Genel Tarım Kooperatifinin, fide üretiminde kullanılan 500 metrekarelik serasına akıllı ısıtma ve yağmurlama sistemi kurdu.

Tarımsal üretimin artması amacıyla modern tarım ekipmanları da kurulan seranın üretim kapasitesinin yıllık 300 bin fideden 500 bine yükseltilmesi hedefleniyor.

Bosna Hersek'teki 1992-1995'te yaşanan savaştan sonra yurtlarına dönen Boşnaklar için geliştirilen proje kapsamında faaliyet gösteren kooperatif, yıllık ortalama 40 ton da sebze üretimi yapıyor.

Seradaki teslim törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, ülkedeki iki entiteden biri olan eski Sırp Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic, Bratunac Belediyesi Meclis Başkanı İzudin Alic, kooperatif başkanı Senad Omerovic katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Akseki, TİKA'nın desteğiyle modern bir üretim altyapısına kavuşan seranın, aynı zamanda yurtlarına dönen vatandaşlara istihdam sağladığını ve genç çiftçiliği teşvik ettiğini belirtti.

Akseki, Türkiye'nin Bosna Hersek'in her bölgesinde toplumsal dayanışmaya katkı sağlayacak projeleri sürdüreceğini ifade etti.

Sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket eden kooperatif, her yıl ürettiği fide ile taze meyve ve sebzelerin yaklaşık yüzde 10'unu Bosna'nın doğusunda yaşayan ihtiyaç sahiplerine, yardım kuruluşlarına ve imkanları kısıtlı çiftçilere bağışlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA'dan Bosna Hersek'e Tarımsal Destek - Son Dakika

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