TİKA'dan Bosna Hersek'e Yardım

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), sel felaketinden etkilenen Bosna Herseklilere insani yardım kolilerini ulaştırdı.

TİKA'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için yerel yönetimlerle koordinasyon sağlayan Başkanlık, insani yardım kolilerini felaketten etkilenen bölgedeki Bosna Herseklilere dağıttı.

Kurum, felaketin hemen ardından yerel yönetimlerle koordinasyon sağlayan ilk uluslararası kuruluş olarak sahada yer aldı.

TİKA bu kapsamda Bosna Hersek İslam Birliği ve Merhamet Müslüman Yardımlaşma Derneği işbirliğinde hazırlanan gıda, hijyen malzemeleri, çizme ve battaniye içeren 300 yardım kolisini, afetten etkilenen bölgelerdeki ailelere ulaştırdı.

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 22 olarak açıklanırken, kayıp olarak bildirilen yaklaşık 10 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.