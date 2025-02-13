TİKA'dan Kosova'da Arı Yetiştiriciliği Eğitimi - Son Dakika
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TİKA'dan Kosova'da Arı Yetiştiriciliği Eğitimi

TİKA\'dan Kosova\'da Arı Yetiştiriciliği Eğitimi

TİKA, Kosova'da arıcılara yönelik eğitim düzenleyerek, sürdürülebilir arıcılığın geliştirilmesini amaçladı.

13.02.2025 21:18
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kosova'nın Prizren ve Ferizay şehirlerindeki arıcılara yönelik iki günlük "Arı Yetiştiriciliği ve Hastalık Zararlıları ile Mücadele Eğitimi" tamamlandı.

TİKA ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Kosova Arıcılar Birliği işbirliğiyle 12-13 Şubat'ta gerçekleştirilen eğitim programı dolayısıyla Prizren Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan, Prizren Belediye Başkanı Shaqir Totaj, Kosova Arıcılar Birliği Başkanı Süleyman Zogyani ile eğitmen ve arıcılar katıldı.

TİKA Koordinatörü Aslan, yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kosova Arıcılar Birliği işbirliğinde Kosova'da sürdürülebilir arıcılığın geliştirilmesi programını geçen yıl başlattıklarını söyledi.

Program kapsamında iki yılda Kosova'nın çeşitli bölgelerinde eğitimler düzenlediklerine dikkati çeken Aslan, "Başlatmış olduğumuz bu programın amacı, Kosova'da üretim miktarının ve kalitesinin artırılmasını sağlamak. Dolayısıyla aile gelirlerine ve makro düzeyde ülke ekonomisine katkı sunmak." diye konuştu.

Büyükelçi Angılı da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için ticari açıdan da sürdürülebilir olmasının gerektiğini belirtti.

Angılı, "Bundan sonraki adım için önerim, TİKA'nın öncülüğünde bizim kurumlarımızın da katkısıyla bu arıcılar tarafından üretilen balların Türkiye'ye ihraç edilmesi ve böylece bunun ticari sürdürebilir bir ilişkiye dönmesi bence çok faydalı olacak iki taraf açısından. Böylece sadece kültürel değil ticari bağlarımızı da kuvvetlendirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'den sürekli destek almakta ve çok boyutlu yardımlar ile destek görmekteyiz"

Prizren Belediye Başkanı Totaj da verdikleri desteklerden dolayı Türk kurumlarına minnettarlığını dile getirerek, "Kosova'nın çok güçlü müttefiki, dost ülke Türkiye ile olağanüstü ilişkilere sahip olduğu kamuoyunca bilinmektedir. Bu doğrultuda Türkiye'den sürekli destek almakta ve çok boyutlu yardımlar ile destek görmekteyiz." diye konuştu.

Kosova Arıcılar Birliği Başkanı Zogyani de çok verimli olarak nitelendirdiği eğitimden dolayı Kosovalı arıcılar adına TİKA ve eğitimi veren Türk uzmanlara teşekkür etti.

Tören, Prizren ve Ferizay şehirlerinden yaklaşık 120 katılımcıya sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Prizren, Ekonomi, Güncel, kosova, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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