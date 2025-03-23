TİKA'dan Meksika'da Ramazan Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'da ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, ramazan ayı kapsamında Iztapalapa, Gustavo A. Madero ve Azcapotzalco'da 300 Müslüman ve ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.

Gıda kolisinin yanı sıra 100 çocuğa da kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri verildi.

Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Murat Salim Esenli, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının Meksika ve tüm dünyaya huzur ve esenlik getirmesini temenni ettiğini belirtti.

TİKA tarafından 2025'de Meksika'nın dışında Guatemala, El Salvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde ramazan programları gerçekleştirildi.