TİKA'dan Tanzanya'da Kadınlara Umut Projesi - Son Dakika
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TİKA'dan Tanzanya'da Kadınlara Umut Projesi

TİKA\'dan Tanzanya\'da Kadınlara Umut Projesi

TİKA, Tanzanya'da kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlamak için atölye açtı.

31.12.2024 19:16
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tanzanya'da kadınların ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla yeni bir eğitim ve üretim atölyesi açtı.

TİKA ve Afrika Kültür Evi Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen ve Tanzanya'daki kalkınma projelerinden biri olan "Mama Jasiri" Eğitim ve Üretim Atölyesi, Darüsselam kentinde düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, Kinondoni Bölgesi Başkanı Saad Mtambule, Afrika Kültür Evi Derneği Başkanı Zeliha Sağlam ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Güllüoğlu, projenin sürdürülebilirliğine vurgu yaparak, "Mama Jasiri" projesinin, Tanzanyalı kadınlar için yeni bir umut anlamına geldiğini söyledi.

Güllüoğlu, "Kadınların hayatına yapılan bu yatırım, milletimizin ve geleceğimizin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Sürdürülebilirlik, bu başarının temel taşıdır." dedi.

Nurdun ise kadınların toplumsal değişimdeki rolüne dikkati çekerek, "Bu proje, örgün eğitimden mahrum kalan genç kadınlarımız için umut dolu bir geleceğin kapılarını aralayacak. Kadınların bu çabaları, yalnızca bireysel hayatlarını değil, toplumun genelinde büyük bir dönüşüm hareketini başlatacaktır." ifadelerini kullandı.

Kinondoni Bölgesi Başkanı Mtambule ise projeyi, eğitim ve istihdam fırsatlarından yoksun kadınlar için büyük bir şans olarak nitelendirdi.

Mtambule, "Bu proje, kadınların kazandıkları becerilerle toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlayacak ve bölgedeki dönüşüm için önemli bir adım olacaktır." dedi.

Afrika Kültür Evi Derneği Başkanı Sağlam ise Afrikalı kadınların gücüne olan inançlarını dile getirdi.

Sağlam, kadınların üreten, katma değer sağlayan bireyler olmaları için destek sağlamaya devam edeceklerini aktardı.

"Mama Jasiri" projesi

Kadınlar, "Mama Jasiri" projesi kapsamında eğitim ve istihdam fırsatlarına kavuşacak.

Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha aktif bir rol üstlenmelerini desteklemek amacıyla tasarlanan proje, Tanzanya'daki kadınlara yalnızca ekonomik fırsatlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumda dönüşüm yaratacak güçlü bir değişim modeli oluşturuyor.

Proje, yerel halkın hayatını iyileştirmek ve kadınları güçlendirmek adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TİKA'nın Afrika'daki kalkınma projeleri, yerel halkın sosyal ve ekonomik yaşamını desteklemeye devam ederken, Türkiye ve Tanzanya arasındaki dostluk bağlarını güçlendiriyor.

Kaynak: AA

Tanzanya, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Tanzanya'da Kadınlara Umut Projesi - Son Dakika

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