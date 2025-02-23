Tilki Yiyecek Ararken Kaydedildi

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Sakarya'da yiyecek aramak için yerleşim yerine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adapazarı ilçesinde aç kalan bir tilki, Şeker Mahallesi'nde bir evin önündeki alana geldi.

Burada yiyecek arayan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

Öte yandan bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.