Tilkiler Tekman\'da Kar Keyfi

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Tilkiler ilçe merkezine indi

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde ilçe merkezine inen tilkiler önce karnının doyurdu andından kar keyfi yaptı.

Erzurum ve ilçelerde aniden bastıran yoğun kar yağışı yaban hayatı da olumsuz olarak etkiledi. İlçe merkezine gelen iki tilki bahçe içerisinde karınlarını doyurduktan sonra oynamaya başladılar

Tekman Vatan Mahallesi Muhtarı Kalender Karaer'in bahçesine gelen tilkiler bahçede bulunan yemlerini yedikten sonra karın tokluğu ile yine aynı bahçede oynaya başladılar. Yaklaşık yarım saat oynayan tilkiler daha sonra gözlerden kayboldular.