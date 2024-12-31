TİP Genel Başkanı Baş, 2025 için umutlu

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(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Yerel seçimlerde iktidar halkın tokadını yemiş olsa da, ne o tokattan bir ders aldılar, ne de bir bütün olarak muhalefet bu zaferi süreklileştirip, kaybedilmiş haklarımızı geri alabileceğimiz bir enerjiye dönüştürebildi. Bu noktada elbette üzerimizde bir sorumluluk olduğunun farkındayız. 2025'te daha büyük bir özveriyle çalışarak, hatalarımızı deneyime dönüştürerek ve güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Baş, 2024 yılını değerlendirdiği ve yeni yıla ilişkin düşüncelerini sosyal medyadan video yayınlayarak paylaştı. TİP'li Baş, yaptığı paylaşımda şöyle konuştu:

"Sevgili kardeşim zorlu bir yılı geride bıraktık. Ekonomik darboğazın, yüksek enflasyonun geleceksizliğin ve adaletsizliğin ortasında bir yıl daha yaşam kavgasıyla geçti. Depremin yaralarını hala sarmaya çabalayan on binlerce yurttaşımız, yaşamları ellerinden alınan kadınlar, kar hırsıyla katledilen bebekler, iş cinayetlerinde kaybettiğimiz yüzlerce işçi kardeşimiz, yılın bu son gününde de aklımızdalar.

Yerel seçimlerde iktidar halkın tokadını yemiş olsa da ne o tokattan bir ders aldılar, ne de bir bütün olarak muhalefet bu zaferi süreklileştirip, kaybedilmiş haklarımızı geri alabileceğimiz bir enerjiye dönüştürebildi. Bu noktada elbette üzerimizde bir sorumluluk olduğunun farkındayız. 2025'te daha büyük bir özveriyle çalışarak, hatalarımızı deneyime dönüştürerek ve güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.

Bu yılda tıpkı geçen yıllarda olduğu gibi sayısız işçi, memur, emekli direnişi vardı. Sayısız kez kadınlar ve gençler, hak, yaşam ve özgürlük için mücadele verdi. Doğa ve hayvan savunucuları iktidara karşı amansız kavgalarını sürdürdüler. Bütün bunlardan tek bir gerçek çıkar. Paraya tapanlar bugün de bizi halkımızı, halkımızın iradesini satın alacak parayı icat edemediler. Bu da onlara dert olsun.

Hatay Milletvekilimiz Can Atalay yoldaşımız başta olmak üzere düzmece davalara, zorbaca cezaevlerinde tutulan arkadaşlarımızın mücadele azminden ilham aldık. 2025'i de bu ilhamla karşılıyoruz. 2025'i her geçen gün daha da yoksullaşan emekçilerin öfkesiyle; onlarca iş yerinde direnen işçilerin azmiyle; kendimizin geçlerin ve çocukların içinde yaşamaktan mutlu oldukları bir ülke ve dünya hayaliyle karşılıyoruz.

Sevgili kardeşim, sana ailenle ve tüm sevdiklerinle birlikte mutluluk, başarı ve sağlık dolu bir yeni yıl diliyorum. Hepimize kolay gelsin, hepimiz için mutlu, umutlu, kazanımlarla dolu bir yıl olsun. Hoşça kalın."