Tır Devrildi, 2 Yaralı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Ayçiçek (48) idaresindeki 25 FJ 161 plakalı tır, Budak köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile Yakup Kayık (54), Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yem yüklü tır, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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