Tır Tamiri Sırasında Ağır Yaralanma

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde tamir ettiği tırın altında kalan kişi ağır yaralandı.

Sarıdede Mahallesi Fetih Caddesi'nde, Kazım A, park halindeki 54 YU 410 plakalı tırı tamir ettiği esnada tırın çekici kısmı bir anda aşağı indi.

Kazım A'nın aracın altında kaldığını fark eden baba Osman A, oğlunu sıkıştığı yerden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazım A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.