CHP Genel Başkan Yardımcısı: TMO 1 Milyar TL Zarara Uğratıldı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) geçen yıl kasım ayında 6 büyük şirketten 120 ton patatesi 18 liradan satın aldığını ve bu patatesleri şu anda marketlerde 10 liradan sattığını belirterek, kurumun bu nedenle 1 milyar lira zarara uğratıldığını savundu.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) geçen yıl yaptığı patates alımında büyük bir zarara yol açtığını belirtti.

Adem'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

TMO geçtiğimiz yıl kasım ayında 6 büyük şirketten 120 bin ton patatesi 18 TL'den alım yaptı. 1 Mart itibarıyla 18 TL'den aldığı patatesi 10 TL'den marketlere satışını yapıyor. Aradaki fark 8 TL. Neden 10-11 TL bandında satılırken 18 TL'den alım yapıldı da şimdi aldığı fiyatın altına 10 TL'ye mal satılıyor. Aradaki fark kimlerin cebine gidiyor. TMO, yaklaşık 1 Milyar TL zarara uğratılıyor kurum. Eski parayla bir katrilyon lira. Bu para kimin ceplerine gitti, böyle bir uygulama yanlış ve yazıktır. Çiftçimize verilmesi gereken destekler bazı kişi ve şirketlere paylaştırılması devlet kurumlarının zararıdır. Vatandaşın parası bu şekilde çar-çur edilemez.