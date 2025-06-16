TMO 10 Bin Ton Fındık Satışa Çıkıyor - Son Dakika
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TMO 10 Bin Ton Fındık Satışa Çıkıyor

16.06.2025 20:57
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TMO, 20 Haziran'da 10 bin ton kabuklu fındık için ihale düzenleyecek. Taban fiyat 150 TL/Kg.

(ANKARA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 yılı mahsulü 10 bin ton Levant kalite kabuklu fındığı satışa çıkarıyor. Samsun Başmüdürlüğü stoklarında bulunan fındıklar için 20 Haziran 2025 tarihinde Ankara'da kapalı zarf ve açık artırma usulüyle ihale düzenlenecek.

TMO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ihale Milli Müdafaa Caddesi üzerindeki TMO Genel Müdürlüğü binasında saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Satış, kapalı zarfla teklif alma ve ardından pazarlık (açık artırma) usulüyle yapılacak.

İhale kapsamında satışa sunulacak kabuklu fındıkların, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre ilave nakliye ve manipülasyon dahil, KDV hariç 150 TL/Kg taban fiyatla ihale edileceği belirtildi.

İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif zarflarını gerekli belgelerle birlikte 20 Haziran saat 10.30'a kadar TMO Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekiyor. Belirtilen saatten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği belirtilirken, verilen teklifler, ihale tarihinden sonraki 5. iş gününün saat 18.00'ine kadar geçerli olacak.

İhaleye katılacak firmalardan, teklif ettikleri toplam bedelin en az yüzde 3'ü oranında geçici teminat talep edilecek. Teminatların süresi 20 Temmuz 2025'ten sonra geçerli olmak zorunda. Teminat, banka mektubu veya TMO veznesine nakit olarak yatırılabilecek.

TMO, ihaleyi kısmen ya da tamamen yapmama veya istediği firmayla yapma konusunda serbest olduğunu da duyurdu.

İhale şartnamesine ve detaylı bilgilere "www.tmo.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TMO 10 Bin Ton Fındık Satışa Çıkıyor - Son Dakika

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