Tohtamur Yaylası'nda Kış Yürüyüşü - Son Dakika
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Tohtamur Yaylası'nda Kış Yürüyüşü

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Gümüşhane'de dağcılar, Tohtamur Yaylası'nda kar ve sis eşliğinde 14 kilometre yürüyüş yaptı.

31.12.2024 09:39
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Tohtamur Yaylası'nın mest eden manzarasında yürüyüş

Gümüşhaneli dağcılar kar ve sis eşliğinde 14 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği üyesi 21 sporcu, Kürtün ilçesine bağlı Tohtamur Yaylası'nda kışın tüm güzelliklerinin yaşandığı unutulmaz bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Karla kaplı doğa ve sisli manzaraların eşlik ettiği etkinlikte sporcular, toplamda 14 kilometrelik parkurda keyif dolu anlar yaşadı.

Sabahın erken saatlerinde Taşlıca köyüne ulaşan ekip, köyün üst yamacından başlattıkları yürüyüşte kendilerini adeta bir kış masalının içinde buldu. Bir yanda dizlere kadar yükselen kar, diğer yanda vadileri saran sis bulutları ve tepelerin ardından süzülen güneş ışıkları sporcuları büyüleyici bir atmosferin içine çekti.

Zorlu ancak bir o kadar keyifli bir parkurda yürüyen sporcular, sislerin arasında karla kaplı arazide masalsı görüntüler eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. Karla kaplı ağaç dalları, sisten süzülen güneş ışıkları ve masmavi gökyüzü unutulmaz karelere dönüştü. GÜDAK üyeleri her molada bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirme fırsatı buldu.

Tohtamur Yaylası'na ulaşıldığında etkinlik bambaşka bir boyuta taşındı. Sporcular, karla kaplı yaylada poşetlerle kayarak adeta çocukluklarına geri döndü. Eğlenceli anlar yaşayan grup hem spor yapmanın hem de doğayla iç içe olmanın keyfini doyasıya çıkardı.

Sporcular doğa yürüyüşlerin yalnızca fiziksel bir aktivite olmadığını aynı zamanda haftanın stresini atmak ve doğanın sunduğu güzellikleri keşfetmek için harika bir fırsat olduğunu vurgulayarak herkesi doğaya çağırdı.

Ekibe rehberlik yapan Orhan Köse, "Taşlıca Köyü'nün hemen çıkışından Tohtamur Yaylası'na yürüyüş düzenledik. Dün yağan taze kar ve daha öncesindeki yağan karla birlikte karlı bir parkurda gerçekleşti. Yaklaşık 7 kilometrelik bir tırmanış gerçekleştirdik. Çıktığımız yaylada mola verdik. Çok muhteşem bir manzara vardı. Güneşli bir hava, aynı zamanda vadileri sislerin kapladığı, zirve sisinin alttan yukarı çıkarken muhteşem bir manzara oluşturduğu bir görüntü içerisinde yürüdük. Muhteşem bir gündü, sıcak ve gezilmeye değer bir gündü" dedi.

Etkinliğe Bayburt'tan katılan Fatma Cebeci ise "Bugün GÜDAK'la yine Kürtün'de çok keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik. Sonbaharın bütün renklerini gördükten sonra şimdi de kışın tadını çıkardık. Gerçekten çok güzel, keyifli manzaralara şahit olduk. Bir yandan sis, bir yanda ağaçlardaki kar, bir yanda masmavi gökyüzü ve yerin bembeyaz olması çok güzel bir kontrast oluşturdu ve çok keyifli bir yürüyüş gerçekleşti. Kışın gerçekten bu bembeyaz dokusu bizleri çok etkiledi. Güzel bir yürüyüştü" diye konuştu.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği Başkanı Mustafa Akbulut ise "Bugünkü parkurumuz Taşlıca Köyü Tohtamur Yaylası oldu. Kar yer yer 70-80 santimetreyi buldu. Ama çoğunlukla 40-50 santimetrede yürüdük. Rahat bir parkurdu. Arkadaşlar çok güzel bir ortam buldu. Getirdikleri poşetlerle kayıyor, eğleniyorlar. Böyle güzellikler yaşıyoruz kış yürüyüşlerinde. Kışın özellikle seçtiğimiz parkurlarda kesinlikle doğa kanunlarına uyuyoruz. Çığ bölgelerine kesinlikle girmiyoruz. Tatlı tatlı yürüyüp tatlı tatlı bitirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte hazırladıkları parkurlarda poşetle kayan Burak Soydaş ise "Karlar içindeyiz eğleniyoruz. Bu haftaki programımızı Kürtün ilçemizin Tohtamur yaylasındayız. Burada hava güzel, doğa harika. Bize çok güzel manzaralar verdi. Kar eşliğinde grup olarak kayak yapıyoruz şu anda. Herkesi böyle güzel organizasyonlara bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Gümüşhane, Güncel, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

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