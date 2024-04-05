Tokat Başçiftlik Belediyesinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.
AK Parti'den Başçiftlik Belediye Başkanı seçilen Şaban Bolat, görevi eski Belediye Başkanı Murat Tunçel'den devraldı.
Tunçel, Bolat'ı tebrik ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.
Bolat, "31 Mart'ta çok güzel bir seçim geçirdik. Gerçekten çok medeni ve saygılı bir şekilde kazasız belasız seçimlerimizi tamamladık. Şimdi zaman hizmet zamanı. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesindeki Yemliha Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinden Fadime teyzenin de elektrikli aracına binerek, keyifli bir gezi yaptı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen törende personeliyle bayramlaştı. Başkan Önal, çalışanların emeklerine değer verdiğini ve Bayraklı için en iyisini birlikte hayata geçireceklerini söyledi.
Vatan Partisi, YSK'nın Van il belediye başkanlığı seçimleri itirazlarına yönelik kararının yeniden değerlendirilmesi için YSK'ye dilekçe verdi. Parti yetkilileri, kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
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