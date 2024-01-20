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Tokat Başçiftlik'te Park ve Bahçe Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Tokat Başçiftlik'te Park ve Bahçe Çalışmaları Devam Ediyor

Başçiftlik Belediyesi, Kızlar Kayası Seyir Tepesi alanında park ve bahçe düzenlemesi çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında 10 adet kameriye kuruldu. Belediye Başkanı Murat Tunçel, hava koşullarının uygunluğu sayesinde işlerin erken bitirildiğini ve vatandaşların taleplerini karşıladıklarını belirtti.

Tokat Başçiftlik\'te Park ve Bahçe Çalışmaları Devam Ediyor
20.01.2024 - 16:43,  Güncelleme: 16:45
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde park ve bahçelerdeki çalışmalar sürüyor.

Başçiftlik Belediyesi, park ve bahçe düzenlemesi kapsamında Kızlar Kayası Seyir Tepesi alanında 10 kameriyenin kurulumunu gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Murat Tunçel, AA muhabirine, Kızlar Kayası Seyir Tepesi'nde geçen yıl başlattıkları çalışmalarla çeşme, salıncak, yürüyüş parkurları, piknik alanları ve kameriye alt zemin betonlarının dökümünü yaptıklarını söyledi.

Kalan işleri kış şartlarının başlamasıyla bahar dönemine bıraktıklarını anlatan Tunçel, "Lakin bu sene kar yağışı çok az oldu. Yağan kar da sıcak havada eridi. Hava koşullarının uygunluğu bizi bu işleri bitirmeye yönlendirdi. Vatandaşlarımız buraya kameriye konusunda sıklıkla talepte bulunuyordu. Halkımıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA
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