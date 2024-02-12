Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen TEKNOFEST programı - Son Dakika
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen TEKNOFEST programı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen TEKNOFEST programı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Milli Teknoloji Hamlesi Yolculuğunda TEKNOFEST programını düzenledi. T3 Vakfı Tokat İl Sorumlusu Furkan Çetinkaya, üniversitenin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda yapılan programda TEKNOFEST'e başvuruların 20 Şubat'a kadar devam ettiğini belirtti. Çetinkaya, başvuruların nasıl yapılacağı konusunda bilgi vererek TEKNOFEST'in önemini vurguladı.

12.02.2024 19:14
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından "Milli Teknoloji Hamlesi Yolculuğunda TEKNOFEST" programı düzenlendi.

T3 Vakfı Tokat İl Sorumlusu Furkan Çetinkaya, üniversitenin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'e başvuruların 20 Şubat'a kadar sürdüğünü söyledi.

Başvuruların nasıl yapılacağı hakkında bilgi veren Çetinkaya, TEKNOFEST'in öneminden bahsetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen TEKNOFEST programı - Son Dakika
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