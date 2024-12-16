Tokat İl Özel İdaresi Eğitim Programı - Son Dakika
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Tokat İl Özel İdaresi Eğitim Programı

Tokat İl Özel İdaresi Eğitim Programı

Tokat İl Özel İdaresi, personeline resmi yazışma ve iş sağlığı eğitimleri düzenledi.

16.12.2024 18:16
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Tokat İl Özel İdaresinde hizmet içi eğitim gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hizmet içi Tokat İl Özel İdaresi personeline yönelik "Resmi Yazışma Kuralları" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği" konularında eğitim programları düzenlendi. Eğitimlere katılan personel, programları başarıyla tamamlayarak katılım belgelerini aldı.

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'na düzenlenen programda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Resmi Yazışma Kuralları" eğitiminde ise Öğretim Görevlisi Ekrem Akbulut, kamu kurumlarında yazışma standartlarının önemi ve doğru yazışma teknikleri hakkında bilgiler verdi. Eğitimi tamamlayan personele katılım belgeleri, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan tarafından takdim edildi.

Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, eğitim programlarının önemine ve uzman personele sahip olduklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Hizmet içi eğitimlerle personelimizin bilgi birikimini artırıyor, vatandaşlarımıza daha etkin ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Tokat İl Özel İdaresi olarak bünyemizde bulunan A ve C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarımız ile il genelinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Tokat İl Özel İdaresi olarak, kurum içi yetkinliklerimizi geliştirmek için bu tür eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tokat İl Özel İdaresi olarak çalışanlarımızın mesleki gelişimine yönelik eğitimlerle hem kurumsal kapasiteyi artırmayı hem de Tokat halkına daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Başarıyla tamamlanan eğitimlerle, kurumumuzun standartlarını bir adım daha yukarı taşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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