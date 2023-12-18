Tokat\'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
İlçe merkezinde 5 santimetre olan kar kalınlığı, ilçenin yüksek kesimlerinde 10 santimetreye ulaştı.
Kayak merkezinin bulunduğu ilçede kar yağışı sevinçle karşılanırken, kayak merkezinde kar kalınlığının 15 santimetre olduğu belirtildi.
İlçe Özel İdare ekipleri kar yağışının olduğu bölgelerde önlemlerini artırdı.
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