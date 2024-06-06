Tokat\'ın Erbaa ilçesinde çocuklar sıcaktan bunalınca fıskiyelerin altına sığındı

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Hava sıcaklığın 36 dereceyi bulduğu Tokat'ın Erbaa ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, fıskiyelerin altına girerek serinlemeye çalıştı.

İlçede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle çocuklar, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan fıskiye alanına geldi.

Burada fıskiyelerden yükselen suyun altına giren çocuklar, hem serinledi hem de eğlendi.

Çocukların bazılarının kıyafetle bazılarının ise şortla fıskiyenin altına girdiği görüldü.