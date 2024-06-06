Tokat'ın Erbaa ilçesinde çocuklar sıcaktan bunalınca fıskiyelerin altına sığındı - Son Dakika
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde çocuklar sıcaktan bunalınca fıskiyelerin altına sığındı

Tokat\'ın Erbaa ilçesinde çocuklar sıcaktan bunalınca fıskiyelerin altına sığındı

Hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı Erbaa ilçesinde çocuklar, fıskiyelerin altına girerek serinlemeye çalıştı. Fıskiye alanında eğlenen çocuklar, suyun altında hem serinledi hem de keyifli vakit geçirdi. Bazı çocuklar kıyafetle, bazıları ise şortla fıskiyenin altına girdi.

06.06.2024 16:39
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Hava sıcaklığın 36 dereceyi bulduğu Tokat'ın Erbaa ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, fıskiyelerin altına girerek serinlemeye çalıştı.

İlçede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle çocuklar, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan fıskiye alanına geldi.

Burada fıskiyelerden yükselen suyun altına giren çocuklar, hem serinledi hem de eğlendi.

Çocukların bazılarının kıyafetle bazılarının ise şortla fıskiyenin altına girdiği görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ın Erbaa ilçesinde çocuklar sıcaktan bunalınca fıskiyelerin altına sığındı - Son Dakika

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