Tokat'ın Erbaa ilçesinde orman yangını

Güncel

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Tepekışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına karadan müdahale etmeyi sürdürüyor.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz. Şu ana kadar 20 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerimizin çalışmaları sürüyor." dedi.

Vali Köklü, söndürme çalışmalarına köylülerin de destek verdiğini belirtti.