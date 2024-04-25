Erbaa'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erbaa'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Erbaa\'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Madenli köyü Barak Yaylası yolunda meydana gelen kazada, traktör şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, traktör sürücüsünün Mesut Çetin olduğunu belirledi. Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi ve cesedi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

25.04.2024 13:49
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Madenli köyü Barak Yaylası yolunda şarampole yuvarlanmış traktörü görenler, İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, traktör sürücüsünün Mesut Çetin (45) olduğu belirlendi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Çetin'in cesedi, incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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