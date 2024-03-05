Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında garaj hasar gördü.
Yarbaşı köyünde H.Ş'e ait boş garajda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında garaj hasar gördü.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,4 artışla 8.943,02 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,37 puan arttı. Altının ons fiyatı 2 bin 125 dolara yükseldi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi. Sergide, filografi, aşçılık, pastacılık, makrome ve takı tasarımı gibi birçok ürün yer aldı. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kursiyerlere teşekkür ederek, kadınların el becerilerini geliştirdiğini ve ekonomilerine destek olabilecek ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki puanını 33'e yükseltti. Alanyaspor, son 6 haftada 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldıktan sonra Trabzonspor'u mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde çıkan şiddetli lodos öğlen vakti yerini sağanak yağışlara bırakırken, fırtınanın şiddeti ile ağaçlar kırıldı, yağışla birlikte sokaklar dereye döndü.
AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Manisa'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Baybatur, programda yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimleri için sahada olduklarını ve Manisa için önemli projelerde adımlar attıklarını belirtti. Akkal ise seçimlerin sonuçlarının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geleceğini etkileyeceğini iddia etti.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Kızılaya destek için kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan kan bağış merkezinde görevli polisler, kampanyaya destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Türk Kızılayın başlattığı kampanyaya destek olmak ve duyarlılığı arttırmak istediklerini belirtti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda bin 315 kişi, bin 135 araç ve 326 motosiklet sorgulandı. Uygulamalar sonucunda aranan şahıslar yakalandı, faili meçhul olaylar aydınlatıldı ve kaçak silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Pamukkale'de kurulacak Halk Ekmek işletmesi ile alım gücü düşük ilçe sakinlerine uygun ücretli ekmek hizmeti vereceğini açıkladı.
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