Tokat\'ın Niksar ilçesinde otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

Adana'da Erkenci Patates Hasadı Başladı

Adana, Türkiye'nin en erkenci patatesinin yetiştiği yer olarak biliniyor. Hasat başladığında çiftçilerin yüzü güldü ve ilk turfanda patatesler kilogramı tarlada 17 liradan satıldı. Adana'da ekilen ve dönüm başına ortalama 4 ton verim alınan patateslerden yaklaşık 300 bin ton rekolte bekleniyor. Patates üretimi her yıl artış gösteriyor ve Adana, üretimde önemli bir merkez haline geliyor. Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, patates üretiminin planlı bir şekilde yapıldığını ve tüketiciyi ve üreticiyi mağdur etmediklerini belirtti. Çiftçiler ise verimden memnun olduklarını ifade etti.