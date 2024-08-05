Tokat'ın Zile ilçesinde üretici vatandaşlara tır dolusu karpuz ücretsiz dağıttı

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Tokat'ın Zile ilçesinde bir üretici vatandaşlara tır dolusu karpuzu ücretsiz dağıttı.

İlçede karpuz üreten Mehmet Kutsal, bir tır karpuzu belediyeden izin alarak şehir meydanında halka dağıttı.

Vatandaşlar tırın çevresinde kalabalık oluştururken, ücretsiz dağıtılan yaklaşık 20 ton karpuz kısa sürede bitti.

Üretici Mehmet Kutsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl karpuz veriminin çok iyi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür bu sene karpuz yüz güldürdü. Bu mutluluğu ihtiyaçlı kardeşlerimizle paylaşmak istedik. Karpuz yemeyen kalmasın. Hüseyin Kodak adında bir üretici ağabeyimizle birlikte düzenledik. Afiyetle yesinler, helal olsun."