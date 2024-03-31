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TOKAT SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 21:10
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MERKEZ

Toplam Sandık : 334
Toplam Seçmen : 109.810
Açılan Sandık : 212
Açılan Sandık Oranı : % 63,47
Kullanılan Oy : 55.680
Geçerli Oy : 54.786
Katılım Oranı : % 80,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET KEMAL YAZICIOĞLU% 52,2728.635
AK PARTİEYÜP EROĞLU% 29,8916.378
CHPMURAT YAZICI% 8,784.811
DİĞER% 5,032.758
İYİ PARTİHAKAN KARAGÖLLÜ% 1,24679
YENİDEN REFAHMUHAMMED BAKİ GÜZEY% 1,22667
SAADETSELİM IŞIK% 0,75409
DEVA PARTİSİSEDAT AY% 0,25139
DEM PARTİGÜLCE VİDİNLİ% 0,22121
MİLLETHASAN AYDIN% 0,1581
BTPFATMA MUMCUOĞLU% 0,0528
TKHGÖKHAN ERBİL% 0,0315
BAĞIMSIZSİNAN TÜRK% 0,0314
HÜDA PARHALİS ADIGÜZEL% 0,0213
ANAPMUSTAFA HİMMETBEYOĞLU% 0,0212
YTPYAŞAR ÇINAR% 0,0210
HKPBURCU ADEKA KALKAN% 0,018
DSPZAFER GALİP ÖZBERK% 0,015
HAK-PARNURETTİN KIZILDAĞ% 0,013
ALMUS

Açılan Sandık Oranı : % 23,08
Katılım Oranı : % 80,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYÜKSEL MIRZAOĞLU% 53,06321
MHPBEKİR ÖZER% 46,94284
ARTOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ GÜNER% 61,381.445
MHPNAZİF ÇUHACI% 38,45905
SAADETALİM DİRİCAN% 0,174
BAŞÇİFTLİK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ERBAA

Açılan Sandık Oranı : % 22,64
Katılım Oranı : % 76,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERTUĞRUL KARAGÖL% 53,174.625
AK PARTİÖMER ÇETİN% 35,153.058
İYİ PARTİMELİKE TEPECİK% 6,68581
CHPCOŞKUN TONKAL% 3,38294
YENİDEN REFAHMUSTAFA AKIN% 0,7969
SAADETMEHMET ERER% 0,4741
DEVA PARTİSİKEREM BAĞ% 0,098
DİĞER% 0,087
ANAPDİLEK ÖZŞAHİN% 0,065
HÜDA PARMUSTAFA GÖZEL% 0,065
TİPTÜNAY YAKAR% 0,043
HKPHÜLYA AR% 0,022
BTPMUSTAFA ENES BAŞARA% 0,011
NİKSAR

Açılan Sandık Oranı : % 8,33
Katılım Oranı : % 82,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSEMİH TEPEBAŞI% 40,14651
MHPAZMİ YILDIRIM% 23,74385
İYİ PARTİŞAFAK GÜMEN% 16,03260
CHPCEM ÇITAK% 14,73239
YENİDEN REFAHDAVUT BERDİBEK% 3,1451
DİĞER% 0,9916
SAADETMURAT KEÇECİ% 0,437
BTPYUSUF ERASLAN% 0,376
ANAPGÖKHAN ERGEN% 0,193
DEVA PARTİSİALİ BOZDEMİR% 0,122
HKPHÜSNE İNAL% 0,061
MİLLİ YOLERDOĞAN TAŞ% 0,061
PAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 28,57
Katılım Oranı : % 90,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERDOĞAN YILMAZ% 48,2509
MHPŞERAFETTİN PERVANLAR% 46,31489
CHPMUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU% 3,6939
İYİ PARTİTUBA ALOĞLU% 1,2313
YENİDEN REFAHMEHMET ÖZ% 0,283
SAADETÖMERCAN KILINÇ% 0,192
BTPDAVUT OKUR% 0,11
REŞADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 8,33
Katılım Oranı : % 90,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERGÜL ÜNAL% 59,72215
AK PARTİKAZIM ELMAS% 33,89122
CHPGÜLTEKİN YILMAZ% 5,2819
BTPTURGUT AYDIN% 0,833
DEVA PARTİSİATAMAN AY% 0,281
SULUSARAY

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 84,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDAVUT KILIÇ% 62,951.422
AK PARTİHALİL DEMİRKOL% 36,83832
YENİDEN REFAHMURAT ÇÖRT% 0,225
TURHAL

Açılan Sandık Oranı : % 37,91
Katılım Oranı : % 87,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ERDEM URAL% 36,325.747
AK PARTİÜMİT SOYLU% 25,273.999
MHPORHAN YAYLI% 22,893.623
DİĞER% 9,121.443
BAĞIMSIZYUSUF BAYIN% 3,32525
YENİDEN REFAHHATİCE AKDOĞAN% 1,04165
İYİ PARTİMUAMMER BALOĞLU% 0,83132
SAADETİBRAHİM TIKAÇ% 0,7111
BTPDAVUT ALKAN% 0,2539
DEM PARTİMUHAMMET EMİN ÖZEN% 0,1321
HÜDA PARYAKUP BİNİCİ% 0,057
DEVA PARTİSİMERVE CIMBIZ% 0,047
HKPDENİZ BİN% 0,046
YEŞİLYURT

Açılan Sandık Oranı : % 18,75
Katılım Oranı : % 80,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUHSİN YILMAZ% 52,48254
AK PARTİKÜBRA SEVER TAŞKIRAN% 45,25219
YENİDEN REFAHMEHMET ÖZTÜRK% 1,869
DEVA PARTİSİGÖKHAN KARGACIOĞLU% 0,412
ZİLE

Açılan Sandık Oranı : % 77,27
Katılım Oranı : % 77,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ SARGIN% 38,185.862
MHPALİ ÖZGAN% 34,525.301
AK PARTİMUSTAFA TAŞTAN% 24,013.687
DİĞER% 1,73265
İYİ PARTİORHAN SENEMOĞLU% 0,76117
YENİDEN REFAHHÜMEYRA AKÇA% 0,4670
SAADETNİHAT UTAŞ% 0,1320
HÜDA PARSERVET ÇAKMAK% 0,0711
DEM PARTİAZAD KAYA% 0,058
BTPMEHMET SORUT% 0,058
ANAPMUSTAFA AKYÜZ% 0,023
DEVA PARTİSİYUNUS EMRE ASLAN% 0,023

Kaynak: AA

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