MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|334
|Toplam Seçmen
|:
|109.810
|Açılan Sandık
|:
|212
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 63,47
|Kullanılan Oy
|:
|55.680
|Geçerli Oy
|:
|54.786
|Katılım Oranı
|:
|% 80,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU
|% 52,27
|28.635
|AK PARTİ
|EYÜP EROĞLU
|% 29,89
|16.378
|CHP
|MURAT YAZICI
|% 8,78
|4.811
|DİĞER
|% 5,03
|2.758
|İYİ PARTİ
|HAKAN KARAGÖLLÜ
|% 1,24
|679
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED BAKİ GÜZEY
|% 1,22
|667
|SAADET
|SELİM IŞIK
|% 0,75
|409
|DEVA PARTİSİ
|SEDAT AY
|% 0,25
|139
|DEM PARTİ
|GÜLCE VİDİNLİ
|% 0,22
|121
|MİLLET
|HASAN AYDIN
|% 0,15
|81
|BTP
|FATMA MUMCUOĞLU
|% 0,05
|28
|TKH
|GÖKHAN ERBİL
|% 0,03
|15
|BAĞIMSIZ
|SİNAN TÜRK
|% 0,03
|14
|HÜDA PAR
|HALİS ADIGÜZEL
|% 0,02
|13
|ANAP
|MUSTAFA HİMMETBEYOĞLU
|% 0,02
|12
|YTP
|YAŞAR ÇINAR
|% 0,02
|10
|HKP
|BURCU ADEKA KALKAN
|% 0,01
|8
|DSP
|ZAFER GALİP ÖZBERK
|% 0,01
|5
|HAK-PAR
|NURETTİN KIZILDAĞ
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,08
|Katılım Oranı
|:
|% 80,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YÜKSEL MIRZAOĞLU
|% 53,06
|321
|MHP
|BEKİR ÖZER
|% 46,94
|284
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ GÜNER
|% 61,38
|1.445
|MHP
|NAZİF ÇUHACI
|% 38,45
|905
|SAADET
|ALİM DİRİCAN
|% 0,17
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ERBAA
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,64
|Katılım Oranı
|:
|% 76,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERTUĞRUL KARAGÖL
|% 53,17
|4.625
|AK PARTİ
|ÖMER ÇETİN
|% 35,15
|3.058
|İYİ PARTİ
|MELİKE TEPECİK
|% 6,68
|581
|CHP
|COŞKUN TONKAL
|% 3,38
|294
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA AKIN
|% 0,79
|69
|SAADET
|MEHMET ERER
|% 0,47
|41
|DEVA PARTİSİ
|KEREM BAĞ
|% 0,09
|8
|DİĞER
|% 0,08
|7
|ANAP
|DİLEK ÖZŞAHİN
|% 0,06
|5
|HÜDA PAR
|MUSTAFA GÖZEL
|% 0,06
|5
|TİP
|TÜNAY YAKAR
|% 0,04
|3
|HKP
|HÜLYA AR
|% 0,02
|2
|BTP
|MUSTAFA ENES BAŞARA
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,33
|Katılım Oranı
|:
|% 82,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SEMİH TEPEBAŞI
|% 40,14
|651
|MHP
|AZMİ YILDIRIM
|% 23,74
|385
|İYİ PARTİ
|ŞAFAK GÜMEN
|% 16,03
|260
|CHP
|CEM ÇITAK
|% 14,73
|239
|YENİDEN REFAH
|DAVUT BERDİBEK
|% 3,14
|51
|DİĞER
|% 0,99
|16
|SAADET
|MURAT KEÇECİ
|% 0,43
|7
|BTP
|YUSUF ERASLAN
|% 0,37
|6
|ANAP
|GÖKHAN ERGEN
|% 0,19
|3
|DEVA PARTİSİ
|ALİ BOZDEMİR
|% 0,12
|2
|HKP
|HÜSNE İNAL
|% 0,06
|1
|MİLLİ YOL
|ERDOĞAN TAŞ
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,57
|Katılım Oranı
|:
|% 90,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERDOĞAN YILMAZ
|% 48,2
|509
|MHP
|ŞERAFETTİN PERVANLAR
|% 46,31
|489
|CHP
|MUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU
|% 3,69
|39
|İYİ PARTİ
|TUBA ALOĞLU
|% 1,23
|13
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÖZ
|% 0,28
|3
|SAADET
|ÖMERCAN KILINÇ
|% 0,19
|2
|BTP
|DAVUT OKUR
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,33
|Katılım Oranı
|:
|% 90,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERGÜL ÜNAL
|% 59,72
|215
|AK PARTİ
|KAZIM ELMAS
|% 33,89
|122
|CHP
|GÜLTEKİN YILMAZ
|% 5,28
|19
|BTP
|TURGUT AYDIN
|% 0,83
|3
|DEVA PARTİSİ
|ATAMAN AY
|% 0,28
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 84,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|DAVUT KILIÇ
|% 62,95
|1.422
|AK PARTİ
|HALİL DEMİRKOL
|% 36,83
|832
|YENİDEN REFAH
|MURAT ÇÖRT
|% 0,22
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,91
|Katılım Oranı
|:
|% 87,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET ERDEM URAL
|% 36,32
|5.747
|AK PARTİ
|ÜMİT SOYLU
|% 25,27
|3.999
|MHP
|ORHAN YAYLI
|% 22,89
|3.623
|DİĞER
|% 9,12
|1.443
|BAĞIMSIZ
|YUSUF BAYIN
|% 3,32
|525
|YENİDEN REFAH
|HATİCE AKDOĞAN
|% 1,04
|165
|İYİ PARTİ
|MUAMMER BALOĞLU
|% 0,83
|132
|SAADET
|İBRAHİM TIKAÇ
|% 0,7
|111
|BTP
|DAVUT ALKAN
|% 0,25
|39
|DEM PARTİ
|MUHAMMET EMİN ÖZEN
|% 0,13
|21
|HÜDA PAR
|YAKUP BİNİCİ
|% 0,05
|7
|DEVA PARTİSİ
|MERVE CIMBIZ
|% 0,04
|7
|HKP
|DENİZ BİN
|% 0,04
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,75
|Katılım Oranı
|:
|% 80,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUHSİN YILMAZ
|% 52,48
|254
|AK PARTİ
|KÜBRA SEVER TAŞKIRAN
|% 45,25
|219
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÖZTÜRK
|% 1,86
|9
|DEVA PARTİSİ
|GÖKHAN KARGACIOĞLU
|% 0,41
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77,27
|Katılım Oranı
|:
|% 77,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞÜKRÜ SARGIN
|% 38,18
|5.862
|MHP
|ALİ ÖZGAN
|% 34,52
|5.301
|AK PARTİ
|MUSTAFA TAŞTAN
|% 24,01
|3.687
|DİĞER
|% 1,73
|265
|İYİ PARTİ
|ORHAN SENEMOĞLU
|% 0,76
|117
|YENİDEN REFAH
|HÜMEYRA AKÇA
|% 0,46
|70
|SAADET
|NİHAT UTAŞ
|% 0,13
|20
|HÜDA PAR
|SERVET ÇAKMAK
|% 0,07
|11
|DEM PARTİ
|AZAD KAYA
|% 0,05
|8
|BTP
|MEHMET SORUT
|% 0,05
|8
|ANAP
|MUSTAFA AKYÜZ
|% 0,02
|3
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS EMRE ASLAN
|% 0,02
|3
Son Dakika › Güncel › TOKAT SON - Son Dakika
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