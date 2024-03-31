MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|334
|Toplam Seçmen
|:
|109.810
|Açılan Sandık
|:
|293
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,72
|Kullanılan Oy
|:
|77.573
|Geçerli Oy
|:
|76.036
|Katılım Oranı
|:
|% 80,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU
|% 52,69
|40.067
|AK PARTİ
|EYÜP EROĞLU
|% 29,75
|22.623
|CHP
|MURAT YAZICI
|% 9,05
|6.883
|DİĞER
|% 3,91
|2.971
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED BAKİ GÜZEY
|% 1,46
|1.113
|İYİ PARTİ
|HAKAN KARAGÖLLÜ
|% 1,29
|983
|SAADET
|SELİM IŞIK
|% 0,82
|622
|DEVA PARTİSİ
|SEDAT AY
|% 0,32
|243
|MİLLET
|HASAN AYDIN
|% 0,2
|150
|DEM PARTİ
|GÜLCE VİDİNLİ
|% 0,19
|142
|BTP
|FATMA MUMCUOĞLU
|% 0,08
|60
|BAĞIMSIZ
|SİNAN TÜRK
|% 0,05
|41
|TKH
|GÖKHAN ERBİL
|% 0,04
|31
|HÜDA PAR
|HALİS ADIGÜZEL
|% 0,04
|28
|ANAP
|MUSTAFA HİMMETBEYOĞLU
|% 0,04
|27
|HKP
|BURCU ADEKA KALKAN
|% 0,03
|20
|YTP
|YAŞAR ÇINAR
|% 0,02
|18
|DSP
|ZAFER GALİP ÖZBERK
|% 0,01
|7
|HAK-PAR
|NURETTİN KIZILDAĞ
|% 0,01
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30,77
|Katılım Oranı
|:
|% 83,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YÜKSEL MIRZAOĞLU
|% 49,65
|431
|MHP
|BEKİR ÖZER
|% 49,19
|427
|TİP
|HEVAL DENİZ BOĞA
|% 0,92
|8
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM DEMİRAY
|% 0,12
|1
|DEVA PARTİSİ
|SERKAN ÇETİN
|% 0,12
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ GÜNER
|% 61,36
|1.445
|MHP
|NAZİF ÇUHACI
|% 38,43
|905
|YENİDEN REFAH
|GÖKHAN ÇELİK
|% 0,13
|3
|SAADET
|ALİM DİRİCAN
|% 0,08
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞABAN BOLAT
|% 50,13
|1.283
|MHP
|GÜRSEL BAYRAM
|% 44,94
|1.150
|İYİ PARTİ
|ŞENEL KORKMAZ
|% 4,22
|108
|YENİDEN REFAH
|METİN KOÇAN
|% 0,27
|7
|BTP
|BİLAL AKYÜZ
|% 0,12
|3
|TİP
|HÜSEYİN ÖZDEMİR
|% 0,08
|2
|DEVA PARTİSİ
|EMRE ŞAŞMAZ
|% 0,08
|2
|SAADET
|OSMAN TOYGUN
|% 0,08
|2
|ANAP
|AHMET ERENALP
|% 0,04
|1
|DİĞER
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42,77
|Katılım Oranı
|:
|% 80,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERTUĞRUL KARAGÖL
|% 52,11
|9.079
|AK PARTİ
|ÖMER ÇETİN
|% 33,48
|5.833
|İYİ PARTİ
|MELİKE TEPECİK
|% 7,25
|1.264
|CHP
|COŞKUN TONKAL
|% 4,6
|802
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA AKIN
|% 1,26
|220
|SAADET
|MEHMET ERER
|% 0,86
|149
|BTP
|MUSTAFA ENES BAŞARA
|% 0,13
|23
|HÜDA PAR
|MUSTAFA GÖZEL
|% 0,09
|15
|DEVA PARTİSİ
|KEREM BAĞ
|% 0,07
|12
|ANAP
|DİLEK ÖZŞAHİN
|% 0,04
|7
|TİP
|TÜNAY YAKAR
|% 0,04
|7
|DİĞER
|% 0,04
|7
|HKP
|HÜLYA AR
|% 0,03
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 79,76
|Katılım Oranı
|:
|% 81,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SEMİH TEPEBAŞI
|% 35,92
|5.627
|MHP
|AZMİ YILDIRIM
|% 34,24
|5.363
|CHP
|CEM ÇITAK
|% 16,07
|2.517
|İYİ PARTİ
|ŞAFAK GÜMEN
|% 9,19
|1.440
|YENİDEN REFAH
|DAVUT BERDİBEK
|% 3,32
|520
|SAADET
|MURAT KEÇECİ
|% 0,6
|94
|BTP
|YUSUF ERASLAN
|% 0,12
|19
|DEVA PARTİSİ
|ALİ BOZDEMİR
|% 0,12
|19
|ANAP
|GÖKHAN ERGEN
|% 0,12
|18
|HKP
|HÜSNE İNAL
|% 0,11
|18
|MİLLİ YOL
|ERDOĞAN TAŞ
|% 0,11
|17
|HÜDA PAR
|EKREM ZEREY
|% 0,08
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,71
|Katılım Oranı
|:
|% 90,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ŞERAFETTİN PERVANLAR
|% 49,7
|1.486
|AK PARTİ
|ERDOĞAN YILMAZ
|% 44,88
|1.342
|CHP
|MUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU
|% 3,78
|113
|İYİ PARTİ
|TUBA ALOĞLU
|% 1,04
|31
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÖZ
|% 0,43
|13
|HKP
|TÜRKMEN PALA
|% 0,07
|2
|SAADET
|ÖMERCAN KILINÇ
|% 0,07
|2
|BTP
|DAVUT OKUR
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Katılım Oranı
|:
|% 84,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERGÜL ÜNAL
|% 53,01
|2.208
|AK PARTİ
|KAZIM ELMAS
|% 43,24
|1.801
|CHP
|GÜLTEKİN YILMAZ
|% 2,59
|108
|SAADET
|RECAİ DEMİRYÜREK
|% 0,46
|19
|YENİDEN REFAH
|MUZAFFER ÇAĞLAR
|% 0,34
|14
|BTP
|TURGUT AYDIN
|% 0,19
|8
|DEVA PARTİSİ
|ATAMAN AY
|% 0,12
|5
|BAĞIMSIZ
|ERGÜN TAVŞAN
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 85,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|DAVUT KILIÇ
|% 62,82
|1.421
|AK PARTİ
|HALİL DEMİRKOL
|% 36,78
|832
|YENİDEN REFAH
|MURAT ÇÖRT
|% 0,35
|8
|SAADET
|İSMAİL YILMAZ
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80,39
|Katılım Oranı
|:
|% 83,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET ERDEM URAL
|% 39,6
|12.458
|AK PARTİ
|ÜMİT SOYLU
|% 26,32
|8.280
|MHP
|ORHAN YAYLI
|% 24,29
|7.642
|BAĞIMSIZ
|YUSUF BAYIN
|% 3,63
|1.143
|DİĞER
|% 2,74
|861
|YENİDEN REFAH
|HATİCE AKDOĞAN
|% 0,95
|298
|İYİ PARTİ
|MUAMMER BALOĞLU
|% 0,83
|260
|SAADET
|İBRAHİM TIKAÇ
|% 0,82
|258
|BTP
|DAVUT ALKAN
|% 0,49
|156
|DEM PARTİ
|MUHAMMET EMİN ÖZEN
|% 0,11
|35
|HÜDA PAR
|YAKUP BİNİCİ
|% 0,11
|34
|DEVA PARTİSİ
|MERVE CIMBIZ
|% 0,08
|26
|HKP
|DENİZ BİN
|% 0,03
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,75
|Katılım Oranı
|:
|% 80,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUHSİN YILMAZ
|% 52,48
|254
|AK PARTİ
|KÜBRA SEVER TAŞKIRAN
|% 45,25
|219
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÖZTÜRK
|% 1,86
|9
|DEVA PARTİSİ
|GÖKHAN KARGACIOĞLU
|% 0,41
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,09
|Katılım Oranı
|:
|% 78,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞÜKRÜ SARGIN
|% 37,35
|6.180
|MHP
|ALİ ÖZGAN
|% 35,18
|5.820
|AK PARTİ
|MUSTAFA TAŞTAN
|% 24,1
|3.987
|DİĞER
|% 1,57
|260
|İYİ PARTİ
|ORHAN SENEMOĞLU
|% 0,82
|135
|YENİDEN REFAH
|HÜMEYRA AKÇA
|% 0,52
|86
|SAADET
|NİHAT UTAŞ
|% 0,19
|31
|HÜDA PAR
|SERVET ÇAKMAK
|% 0,08
|13
|BTP
|MEHMET SORUT
|% 0,07
|12
|DEM PARTİ
|AZAD KAYA
|% 0,05
|9
|ANAP
|MUSTAFA AKYÜZ
|% 0,04
|7
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS EMRE ASLAN
|% 0,03
|5
Son Dakika › Güncel › TOKAT SON - Son Dakika
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'deki son verilere göre seçimi kazandıklarını belirterek 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık. Bu vatanı, milleti seven, bu millete saygı duyan insanlar kazandı.' dedi. Tugay, partililere seslenirken seçimin kaybedeninin olmadığını vurguladı ve İzmir için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, CHP adayı Ferdi Zeyrek en yüksek oyu aldı. Sandıkta kullanılan 289 oyun 13'ü geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı. Aynı sandıkta Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP adayı Musa Semih Balaban 168 oy alırken, diğer adaylar da oy aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.
Aydın'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,77 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Tetik, yüzde 49,08 oy alarak zaferini ilan etti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
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