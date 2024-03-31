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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 23:38  Güncelleme: 23:40
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MERKEZ

Toplam Sandık : 334
Toplam Seçmen : 109.810
Açılan Sandık : 293
Açılan Sandık Oranı : % 87,72
Kullanılan Oy : 77.573
Geçerli Oy : 76.036
Katılım Oranı : % 80,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET KEMAL YAZICIOĞLU% 52,6940.067
AK PARTİEYÜP EROĞLU% 29,7522.623
CHPMURAT YAZICI% 9,056.883
DİĞER% 3,912.971
YENİDEN REFAHMUHAMMED BAKİ GÜZEY% 1,461.113
İYİ PARTİHAKAN KARAGÖLLÜ% 1,29983
SAADETSELİM IŞIK% 0,82622
DEVA PARTİSİSEDAT AY% 0,32243
MİLLETHASAN AYDIN% 0,2150
DEM PARTİGÜLCE VİDİNLİ% 0,19142
BTPFATMA MUMCUOĞLU% 0,0860
BAĞIMSIZSİNAN TÜRK% 0,0541
TKHGÖKHAN ERBİL% 0,0431
HÜDA PARHALİS ADIGÜZEL% 0,0428
ANAPMUSTAFA HİMMETBEYOĞLU% 0,0427
HKPBURCU ADEKA KALKAN% 0,0320
YTPYAŞAR ÇINAR% 0,0218
DSPZAFER GALİP ÖZBERK% 0,017
HAK-PARNURETTİN KIZILDAĞ% 0,017
ALMUS

Açılan Sandık Oranı : % 30,77
Katılım Oranı : % 83,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYÜKSEL MIRZAOĞLU% 49,65431
MHPBEKİR ÖZER% 49,19427
TİPHEVAL DENİZ BOĞA% 0,928
YENİDEN REFAHİBRAHİM DEMİRAY% 0,121
DEVA PARTİSİSERKAN ÇETİN% 0,121
ARTOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ GÜNER% 61,361.445
MHPNAZİF ÇUHACI% 38,43905
YENİDEN REFAHGÖKHAN ÇELİK% 0,133
SAADETALİM DİRİCAN% 0,082
BAŞÇİFTLİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞABAN BOLAT% 50,131.283
MHPGÜRSEL BAYRAM% 44,941.150
İYİ PARTİŞENEL KORKMAZ% 4,22108
YENİDEN REFAHMETİN KOÇAN% 0,277
BTPBİLAL AKYÜZ% 0,123
TİPHÜSEYİN ÖZDEMİR% 0,082
DEVA PARTİSİEMRE ŞAŞMAZ% 0,082
SAADETOSMAN TOYGUN% 0,082
ANAPAHMET ERENALP% 0,041
DİĞER% 0,041
ERBAA

Açılan Sandık Oranı : % 42,77
Katılım Oranı : % 80,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERTUĞRUL KARAGÖL% 52,119.079
AK PARTİÖMER ÇETİN% 33,485.833
İYİ PARTİMELİKE TEPECİK% 7,251.264
CHPCOŞKUN TONKAL% 4,6802
YENİDEN REFAHMUSTAFA AKIN% 1,26220
SAADETMEHMET ERER% 0,86149
BTPMUSTAFA ENES BAŞARA% 0,1323
HÜDA PARMUSTAFA GÖZEL% 0,0915
DEVA PARTİSİKEREM BAĞ% 0,0712
ANAPDİLEK ÖZŞAHİN% 0,047
TİPTÜNAY YAKAR% 0,047
DİĞER% 0,047
HKPHÜLYA AR% 0,036
NİKSAR

Açılan Sandık Oranı : % 79,76
Katılım Oranı : % 81,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSEMİH TEPEBAŞI% 35,925.627
MHPAZMİ YILDIRIM% 34,245.363
CHPCEM ÇITAK% 16,072.517
İYİ PARTİŞAFAK GÜMEN% 9,191.440
YENİDEN REFAHDAVUT BERDİBEK% 3,32520
SAADETMURAT KEÇECİ% 0,694
BTPYUSUF ERASLAN% 0,1219
DEVA PARTİSİALİ BOZDEMİR% 0,1219
ANAPGÖKHAN ERGEN% 0,1218
HKPHÜSNE İNAL% 0,1118
MİLLİ YOLERDOĞAN TAŞ% 0,1117
HÜDA PAREKREM ZEREY% 0,0813
PAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 90,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERAFETTİN PERVANLAR% 49,71.486
AK PARTİERDOĞAN YILMAZ% 44,881.342
CHPMUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU% 3,78113
İYİ PARTİTUBA ALOĞLU% 1,0431
YENİDEN REFAHMEHMET ÖZ% 0,4313
HKPTÜRKMEN PALA% 0,072
SAADETÖMERCAN KILINÇ% 0,072
BTPDAVUT OKUR% 0,031
REŞADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 84,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERGÜL ÜNAL% 53,012.208
AK PARTİKAZIM ELMAS% 43,241.801
CHPGÜLTEKİN YILMAZ% 2,59108
SAADETRECAİ DEMİRYÜREK% 0,4619
YENİDEN REFAHMUZAFFER ÇAĞLAR% 0,3414
BTPTURGUT AYDIN% 0,198
DEVA PARTİSİATAMAN AY% 0,125
BAĞIMSIZERGÜN TAVŞAN% 0,052
SULUSARAY

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 85,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDAVUT KILIÇ% 62,821.421
AK PARTİHALİL DEMİRKOL% 36,78832
YENİDEN REFAHMURAT ÇÖRT% 0,358
SAADETİSMAİL YILMAZ% 0,051
TURHAL

Açılan Sandık Oranı : % 80,39
Katılım Oranı : % 83,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ERDEM URAL% 39,612.458
AK PARTİÜMİT SOYLU% 26,328.280
MHPORHAN YAYLI% 24,297.642
BAĞIMSIZYUSUF BAYIN% 3,631.143
DİĞER% 2,74861
YENİDEN REFAHHATİCE AKDOĞAN% 0,95298
İYİ PARTİMUAMMER BALOĞLU% 0,83260
SAADETİBRAHİM TIKAÇ% 0,82258
BTPDAVUT ALKAN% 0,49156
DEM PARTİMUHAMMET EMİN ÖZEN% 0,1135
HÜDA PARYAKUP BİNİCİ% 0,1134
DEVA PARTİSİMERVE CIMBIZ% 0,0826
HKPDENİZ BİN% 0,0310
YEŞİLYURT

Açılan Sandık Oranı : % 18,75
Katılım Oranı : % 80,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUHSİN YILMAZ% 52,48254
AK PARTİKÜBRA SEVER TAŞKIRAN% 45,25219
YENİDEN REFAHMEHMET ÖZTÜRK% 1,869
DEVA PARTİSİGÖKHAN KARGACIOĞLU% 0,412
ZİLE

Açılan Sandık Oranı : % 84,09
Katılım Oranı : % 78,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ SARGIN% 37,356.180
MHPALİ ÖZGAN% 35,185.820
AK PARTİMUSTAFA TAŞTAN% 24,13.987
DİĞER% 1,57260
İYİ PARTİORHAN SENEMOĞLU% 0,82135
YENİDEN REFAHHÜMEYRA AKÇA% 0,5286
SAADETNİHAT UTAŞ% 0,1931
HÜDA PARSERVET ÇAKMAK% 0,0813
BTPMEHMET SORUT% 0,0712
DEM PARTİAZAD KAYA% 0,059
ANAPMUSTAFA AKYÜZ% 0,047
DEVA PARTİSİYUNUS EMRE ASLAN% 0,035

Kaynak: AA

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