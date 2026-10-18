Tokat-Çamlıbel Yolu İçin 2,55 Milyar TL\'lik Dev Yatırım

TOKAT, -ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından Tokat ulaşımına 2 milyar 551 milyon liralık bütçe ayrıldı. Tokat çevre yolu ile Tokat-Çamlıbel kara yolunu kapsayan proje ile heyelanlı bölgeler güvenli duruma taşınacak.

Bölge trafiğini ve ticaret rotasını rahatlatacak dev yatırım için 29 Temmuz 2026'da ihale yapıldı. 2 milyar 551 milyon 597 bin 860 TL bedelle ihalesi tamamlanan ve 7 Ağustos'ta sözleşmesi imzalanan proje kapsamında yüklenici çalışmalara başladı. Toplam 43,3 kilometrelik çift şeritli yolun yenilenmesi için ayrılan bütçeyle sadece asfalt dökülmeyecek, yolun kronik sorunları da çözülecek. Yolun 9'uncu ve 1'inci kilometreleri arasındaki heyelan tehlikesi yaşanan kesiminde yolun güzergahı ripaj çalışması yapılacak. Trafik akışını kesintisiz hale getirmek için 1 alt geçitli kavşak ve 1 adet hemzemin kavşak inşa edilecek.

'HEYELANLA İLGİLİ HİÇBİR SORUN OLMAYACAK'

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Kızıliniş mevkinde incelemelerde bulundu. Arslan, "Karayolları ekiplerimiz heyelanlı bölgede şu anda hummalı bir çalışma yapıyor. Buradaki, yoldaki çalışmalar biter bitmez devamında ise yolun projesinin rezervini ise yolu sol tarafa aktaracağız. Önümüzdeki dönemde heyelanla ilgili hiçbir sorun olmayacak. Tokat merkezden Çamlıbel girişine kadar yolun tamamında bir revizyon yapılıyor. Yolun tamamında trafik güvenliğini artıracak çalışmalar yapılıyor. 4 tane alt geçit, 2 tane kavşak düzenlemesi var. Bunlardan en önemlisi, Artova Kavşağı'na yapacağımız farklı seviyeli kavşak. Bu yapılacak olan çalışmalar ile virajlarda da önemli seviyede düzenleme olacak. Bazı virajlarda iyileştirmeler olacak. 2 milyar 551 milyon 597 bin 860 TL maliyetli bir proje, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ederim" dedi.