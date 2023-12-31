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Tokat'ta Ahşap Evde Çıkan Yangında Çift Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Tokat'ta Ahşap Evde Çıkan Yangında Çift Dumandan Etkilendi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesine bağlı Sarıağıl köyünde Yakup Uymaz'a ait ahşap evde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yangında mahsur kalan çift, penceredeki demir korkuluklar kesilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenen çift ambulansla Niksar Devlet Hastanesine götürüldü. Başçiftlik ve Niksar belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Tokat\'ta Ahşap Evde Çıkan Yangında Çift Dumandan Etkilendi
31.12.2023 - 16:17,
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, ahşap evde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Sarıağıl köyünde Yakup Uymaz'a (73) ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Yangında evde mahsur kalan Yakup Uymaz ve eşi Fatma Uymaz (69) penceredeki demir korkuluklar kesilerek evden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen Uymaz çifti ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başçiftlik ve Niksar belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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