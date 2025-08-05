Tokat\'ta Apartman Yangını

TOKAT'ın Turhal ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Turhal ilçesi Kova Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın, dron ile havadan görüntülenirken, neden çıktığı araştırılıyor.