Tokat\'ta Apartman Yangını

TOKAT'ın Turhal ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Turhal ilçesi Kova Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın, dron ile havadan görüntülenirken, neden çıktığı araştırılıyor.
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