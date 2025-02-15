Tokat\'ta Baba, Oğlunu Keserle Öldürdü

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TOKAT'ın Niksar ilçesinde Nihat Akbulut, tartıştığı oğlu Berat Akbulut'u (17), başına keserle vurarak öldürdü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Niksar ilçesi Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak'ta meydana geldi. Nihat Akbulut ile oğlu Berat Akbulut arasında evde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nihat Akbulut, oğlunun başına keserle vurdu. Yaralanan Berat Akbulut, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Berat Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.