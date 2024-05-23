Tokat\'ın Erbaa ilçesindeki patlamada yaralanan Sefa Can Karaçoban hayatını kaybetti

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Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Her şeyi yengesiyle birlikte planlamışlar

Tokat Erbaa'da bağ evine bırakılan sandığın açılması sırasında içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı olayda yaralılardan 29 yaşındaki Sefa Can Karaçoban, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.

ŞÜPHELİ SANDIK İHBARI JANDARMAYI HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, 18 Mayıs'ta saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. 63 yaşındaki Ahmet Karaçoban ile oğlu Sefa Can Karaçoban, cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarmaların komutanını arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını, ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, adrese gitti.

Ahşap sandığın kapağı açıldığında, içinde piknik tüpüne bağlı, 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10'luk çivilerle parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

5'İ JANDARMA 7 KİŞİ YARALANDI

Patlamada, Ahmet Karaçoban ve oğlu Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), Uzman Çavuş Burak Muslurget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk (28) yaralandı.

YARALILARDAN 1'İ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Sefa Can Karaçoban, tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan Turgay Ö. ve İsmail G, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.