Tokat\'ta çıkan yangın söndürüldü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Brüksel, Atina ve Köln'de Kutlandı

Türkiye'nin Brüksel ve Atina büyükelçilikleri ile Köln Başkonsolosluğunun düzenlediği etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Brüksel'de Türk çocukları şiirler okudu, türküler seslendirdi ve folklor gösterisi yaptı. Köln'deki kutlamalara binlerce kişi katıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Atina'da ise Türk çocukları aileleriyle birlikte kutlamalara katıldı ve çeşitli etkinliklerle eğlendi.