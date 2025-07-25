Tokat'tın Zile ilçesinde şarampole devrilen çöp nakil kamyonundaki 3 kişi yaralandı
Serdar Atılgan idaresindeki 60 ACV 970 plakalı Turhal Belediyesine ait çöp nakil kamyonu, Pazar-Zile kara yolu Ütük Köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Muammer Kültür ve Bekir Köysüren yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Çöp Kamyonu Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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