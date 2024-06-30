Tokat'ta Devlet Desteğiyle Çilek Üretimi - Son Dakika
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Tokat'ta Devlet Desteğiyle Çilek Üretimi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde devletten yüzde 90 hibe desteği alan çiftçi, 4 yıldır çilek yetiştiriyor. Ali Güner, Tokat Valiliği ve İl Özel İdaresi işbirliğinde bir süre önce hayata geçirilen yüzde 90 hibe devlet destekli projeden yararlandı. Aldığı destekle iklimi soğuk olan Karaoluk köyündeki daha önce buğday yetiştirdiği bir dönümlük alana çilek bahçesi kuran Güner, yılda yaklaşık 4 ton çilek üretiyor. Güner, talebe karşılık vermekte zorlandığı çileğin kilogramını 50 liradan satıyor. Aynı zamanda Karaoluk köyü muhtarı olan Ali Güner, AA muhabirine, köyündeki tarlasında çilek ürettiğini söyledi. Güner, 4 yıldır çilek yetiştirdiğini ifade ederek, 'Devletimizin desteği ile çilek bahçesini kurduk. Devletimiz fidesini ve tüm malzemeleri karşıladı. Yüzde 90 destek oldu. Dönüme yaklaşık 4 ton çilek alıyorum. Bahçem bir dönümlük alan. Yakın zamanda çilek üretimini daha büyük alanda yapmayı planlıyoruz.' dedi. Bahçesine çilek ekerken bazı korkular yaşadığını da anlatan Güner, şunları kaydetti: 'Önceleri ben de köyümüzde iklimin soğuk olmasından dolayı çilek üretiminin olmayacağını düşünüyordum. Buranın 1600 rakımı var. Çilekte aroma daha farklı oluyor. Tadı daha farklı oluyor. Tam organik çilek oluyor. Çok şahane çileğimiz oluyor.'

30.06.2024 14:17
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde devletten yüzde 90 hibe desteği alan çiftçi, 4 yıldır çilek yetiştiriyor.

Ali Güner, Tokat Valiliği ve İl Özel İdaresi işbirliğinde bir süre önce hayata geçirilen yüzde 90 hibe devlet destekli projeden yararlandı.

Aldığı destekle iklimi soğuk olan Karaoluk köyündeki daha önce buğday yetiştirdiği bir dönümlük alana çilek bahçesi kuran Güner, yılda yaklaşık 4 ton çilek üretiyor. Güner, talebe karşılık vermekte zorlandığı çileğin kilogramını 50 liradan satıyor.

Aynı zamanda Karaoluk köyü muhtarı olan Ali Güner, AA muhabirine, köyündeki tarlasında çilek ürettiğini söyledi.

Güner, 4 yıldır çilek yetiştirdiğini ifade ederek, "Devletimizin desteği ile çilek bahçesini kurduk. Devletimiz fidesini ve tüm malzemeleri karşıladı. Yüzde 90 destek oldu. Dönüme yaklaşık 4 ton çilek alıyorum. Bahçem bir dönümlük alan. Yakın zamanda çilek üretimini daha büyük alanda yapmayı planlıyoruz." dedi.

Bahçesine çilek ekerken bazı korkular yaşadığını da anlatan Güner, şunları kaydetti:

"Önceleri ben de köyümüzde iklimin soğuk olmasından dolayı çilek üretiminin olmayacağını düşünüyordum. Buranın 1600 rakımı var. Çilekte aroma daha farklı oluyor. Tadı daha farklı oluyor. Tam organik çilek oluyor. Çok şahane çileğimiz oluyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Devlet Desteğiyle Çilek Üretimi - Son Dakika

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