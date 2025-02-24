Tokat'ta Eğitime 1 Gün Ara

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Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki bütün resmi ve özel ve okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.