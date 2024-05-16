Tokat\'ta Engelliler Haftası kapsamında engelli gençler temsili askerlik yaptı

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Tokat'ta Engelliler Haftası kapsamında engelli gençler 1 günlük temsili askerlik yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, temsili askerlik yapacak gençler için kına gecesi düzenlendi. Türküler eşliğinde engelli asker adaylarına kına yakıldı. Kına yakılırken engellilerin ve ailelerinin duygu dolu anlar yaşadığı gözlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda il protokolünün, engellilerin ve ailelerinin katılımıyla asker uğurlama eğlencesi düzenlendi. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan mehteran takımının mini gösterisinin eşliğinde eğlenen engelli asker adayları, Müftülük görevlilerinin katıldığı dualar eşliğinde 48. Piyade Alay Komutanlığına uğurlandı.

48. Piyade Alay Komutanlığında Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 29 engelli genç ant içti.

Temsili askerlik yapan engelli gençler için terhis töreni de gerçekleştirildi.

Törene, Vali Numan Hatipoğlu, il protokolü ve aileler katıldı.