Tokat\'ta göçük: 40 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Güncel

TOKAT'ta, evin müştemilatının tavanının çökmesi sonucu göçük altında kalan Semra Kolkaya (40), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Oğulbey Mahallesi Salkım Sokak'taki müstakil evde yaşandı. Okuldan dönen Seda Kolkaya, eve geldiğinde kapının açılmadığını fark etti. Komşularının yardımıyla kapıyı açmayı başaran Seda Kolkaya, evin arka kısmındaki müştemilatın tavanının çöktüğünü ve odunların devrildiğini gördü. Annesi Semra Kolkaya'yı evde bulamayan Seda Kolkaya, annesinin odunların altında kaldığını düşünerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, kadının göçük altında kaldığını belirledi. Ekipler, kadına ulaşmak için çalışma başlattı. Göçük altından çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Semra Kolkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.