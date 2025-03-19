Tokat'ta işçi servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.
Adıgüzel Sarı idaresindeki 60 ACK 870 plakalı işçi servisi, Tokat Turhal kara yolu Çaylı kavşağında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile 14 tekstil işçisi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat ve Turhal ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta İşçi Servisi Kaza Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?