Tokat'ta İtfaiye Köpeği Kurtardı - Son Dakika
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Tokat'ta İtfaiye Köpeği Kurtardı

Tokat\'ta İtfaiye Köpeği Kurtardı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir köpek, bir dükkanın kapı demirinin altına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucunda köpeği kurtardı.

19.03.2024 11:19  Güncelleme: 11:22
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Tokat'ın Niksar ilçesinde kapı demirinin altında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Sanayi Sitesi 3. blokta, sahipsiz köpek bir dükkanın kapı demirinin altına sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrası köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA

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