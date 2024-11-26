Tokat’ta Karla Mücadele Ekipleri Görevde - Son Dakika
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Tokat’ta Karla Mücadele Ekipleri Görevde

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Tokat'ta kar timleri, köy yollarında mahsur kalan araç ve vatandaşları güvenle kurtardı.

26.11.2024 02:57
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Kar timleri zorlu hava şartlarına karşı görev başında

TOKAT - Tokat İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarında mahsur kalan araç ve vatandaşları kurtardı.

Tokat İl Özel İdaresi, karla mücadele kapsamında kurulan kar timleriyle köy yollarında etkin çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde kullanılan 16 greyder, 6 loder, 7 kar bıçaklı kamyon, 12 pikap ve 1 kar savurma makinesi, 82 kişilik ekibin özverili çalışmalarıyla birleşerek zorlu hava şartlarına meydan okuyor. Yayladalı Köyü yaylası ve Madas Köyü'nde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan traktörler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı. Aynı zamanda, Zile ilçesine bağlı İğdir Köyü ile Karşıpınar Köyü arasındaki yolda mahsur kalan 3 araç ve içindeki vatandaşlar da başarılı bir operasyonla güvenli bölgeye taşındı. Kapanan 120 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonrasında ulaşıma açıldı.

Tokat’ta Karla Mücadele Ekipleri Görevde
Kaynak: İHA

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