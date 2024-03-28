Tokat Niksar\'da Kütüphane Haftası etkinliği düzenlendi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 20 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 9 bin 570 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan birine 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem uygulanırken, diğer iki zanlı tutuklandı.